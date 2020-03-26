Николай Гавриленко, фото: MY.UA

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Уголовное производство по факту нарушения карантина и возможного заражения коронавирусом SARS-CoV-2 начато в отношении генерального директора акционерного общества «Укртранснафта» Николая Гавриленко.

Соответствующее решение принял Печерский райсуд Киева. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает издание «Обозреватель».

По словам источников издания, Гавриленко, обращаясь в клинику «Оберіг» не сообщил медицинским работникам о наличии у него подтвержденного диагноза коронавируса, что является нарушением правил соблюдения карантина.

Отмечается, что производство начато по ч. 1 ст. 130 Уголовного кодекса «Заражение вирусом иммунодефицита человека либо иной неизлечимой инфекционной болезни». За это правонарушение законодательство предусматривает арест на срок до трех месяцев, ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, недавно СМИ сообщали, что частная столичная клиника Eurolab могла скрыть от санитарных служб результаты четырех положительных тестов на коронавирус, которые сдали украинцы после посещения французского курорта Куршевель.