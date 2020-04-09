Вибух в Москві. Фото: Комерсант

https://racurs.ua/ua/n136501-vybuh-v-moskvi-progrymiv-u-biznes-centri-postrajdalo-dvoie-osib-foto-video.html

Ракурс

Вибух в Москві прогримів сьогодні, 9 квітня, у будівлі бізнес-центру «Панорама», розташованого на 2-й Брестській вулиці. Вибуховою хвилею були вибиті шибки в бізнес-центрі. Постраждали близько 12 автомобілів, які були припарковані поряд із будівлею. В одному із автомобілів сидів 13-річний підліток, який отримав травми у результаті падіння скла.

Також медична допомога знадобилася жінці, яка в момент вибуху перебувала на десятому поверсі. За попередніми даними, вибух стався у бойлерній на десятому поверсі бізнес-центру, пише 360tv.

Після вибуху виникла пожежа на площі 5 кв. м, яку вдалося швидко ліквідувати.

Слід зазначити, що неподалік від бізнес-центру «Панорама» розташована будівля посольства Словаччини в Росії.

У Російському МНС повідомили, що причиною вибуху стала розгерметизація кисневого балону під час проведення ремонтних робіт.

За словами очевидців, у будівлі бізнес-центру пролунали два вибухи, але лише після другого на землю посипалися розбиті шибки. Також очевидці стверджують, що вибухи не були гучними.

Як раніше писав «Ракурс», у російському місті Магнітогорську прогримів вибух у багатоповерховому житловому будинку. Двоє людей загинули. Причиною вибуху став витік газу.