Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Заморозки в Україні на найближчі дні прогнозують синоптики.

У Києві вночі 11 квітня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0−2°, а вночі 12 квітня очікуються сильні заморозки — на поверхні ґрунту та у повітрі — 0−2° морозу. Заморозки прогнозують і в Київській області. Про це 9 квітня повідомляє український Гідрометцентр.

За інформацією синоптиків, сильні заморозки очікуються 11 квітня у західних та Житомирській областях та 12 квітня у західних, північних, центральних та східних областях. Прогнозують від 0° до 5° морозу на поверхні ґрунту та у повітрі.

Холодно вночі буде й 10 квітня у східних та Запорізькій областях. Вночі 11−12 квітня стовпчики термометрів покажуть від 0° до 5° нижче нуля у південних, північних, центральних областях та на Закарпатті.

Крім того, синоптики попередили про небезпеку сходження снігових лавин в українських Карпатах. Наголошується, що 10 квітня, у зв’язку з відлигою, на високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека.

Нагадаємо, початок весни виявився надзвичайно теплим в Україні. Метеорологи Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського обсерваторії зафіксували у березні вже сім температурних рекордів.