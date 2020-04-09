Коронавирус в Украине: в Закарпатской и Запорожской областях новые смерти от COVID-19

В Закарпатской и Запорожской областях новые смерти от COVID-19

https://racurs.ua/n136523-koronavirus-v-ukraine-v-zakarpatskoy-i-zaporojskoy-oblastyah-novye-smerti-ot-covid-19.html

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Коронавирусом в Украине по состоянию на утро 9 апреля инфицированы почти 1,9 тыс. человек. За сегодняшний день в областях Украины зафиксированы по меньшей мере две новые смерти от COVID-19.

Первый летальный случай зафиксирован в Запорожской области. Мужчина скончался в городе Мелитополь, сообщается на сайте городского совета.

По данным местных властей, погибший — 60-летний житель города, ранее был госпитализирован в Мелитопольскую инфекционную больницу с COVID-19. Он умер в четверг, 9 апреля. До этого больной находился в реанимационном отделении, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Также летальный случай от коронавируса зафиксирован в г. Берегово Закарпатской области. Это уже третий умерший от коронавируса в области и первый — в этом городе. Умерла женщина 1952 года, сообщил мэр Берегово Золтан Бабяк в Facebook.

Тем временем в Тернополе начали массово тестировать на коронавирус семейных врачей, педиатров и работников спецтранспорта, сообщает Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавируса. Отмечается, что именно эти категории лиц являются работниками повышенной зоны риска.

Напомним, во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях могут усилить карантин и ввести комендантский час.