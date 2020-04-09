Коронавирус «подкосит» финансы Меган и Гарри. Фото: Getty Images

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Эпидемия коронавируса негативно скажется на финансовом положении принца Гарри и Меган Маркл. В частности, паре, скорее всего, придется отказаться от телохранителей, которые находятся с ними круглосуточно.

Из-за эпидемии коронавируса Гарри и Меган, которые пожелали стать финансово независимыми, заработать средства будет проблематично. Об этом заявил королевский эксперт Омид Скоби, который ведет колонку королевской семье в глянцевом издании Harper’s Bazaar, пишет Daily Mail.

Как пояснил эксперт, в последние несколько лет принцу Гарри и Меган Маркл не приходилось зарабатывать себе на жизнь, а все их расходы оплачивались из королевской казны. В ближайшем же будущем им будет очень нелегко. Одна из крупных статей расходов — это охрана. Расходы на нее могут составлять порядка 4 млн фунтов стерлингов.

Сейчас основную надежду пара возлагает на собственный благотворительный фонд, который пока еще не заработал, но его название Меган и Гарри уже объявили. Временную поддержку герцогу и герцогине выделит из своих личных средств 71-летний принц Чарльз, который согласился в течение года оплачивать расходы семьи сына, но эта помощь не покроет расходы на безопасность.

Ранее из Канады герцог и герцогиня Сассекские вместе с сыном Арчи переехали в США, где наняли частных телохранителей, так как президент Дональд Трамп заранее отказался финансировать безопасность пары из кармана государства.