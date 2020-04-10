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Ракурс
Google в новом Doodle сказал спасибо работникам сельского хозяйства. Фото: Google

Google в новом Doodle сказал спасибо работникам сельского хозяйства (ФОТО)

10 апр 2020, 07:19
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Google продолжил серию дудлов, посвященных борьбе с пандемией коронавируса.

Сегодня, 10 апреля, пользователи Google увидели новый Doodle, посвященный работникам сельского хозяйства, которые обеспечивают население необходимыми продуктами питания в условиях коронавирусного карантина.

Новый дудл от Google

На анимационной картинке от Google сердечко попадает к стилизованной фигурке сельского труженика в маске, который занят уборкой урожая.

Напомним, что вчерашний дудл от Гугла был посвящен работникам коммунальных служб. Сердечко от Google получил дворник, который в условиях карантина продолжает усердно трудиться.

Компания Google решила разработать серию новых дудлов, которая будет посвящена работникам всех служб, ведущих борьбу с коронавирусом. Пользователи с 6 по 17 апреля ежедневно будут видеть новые дудлы на главной странице Google.

Слово «doodle» можно перевести с английского как «мазня, каракули». Дудлами называют логотипы Google, стилизованные в честь какого-либо события или праздника.

Источник: Ракурс


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