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Ракурс
ДБР. Фото: Цензор.НЕТ

Спецназ ДБР прийшов вранці з обшуком до екс-нардепа Тетяни Чорновол (ФОТО, ДОКУМЕНТ)

10 кві 2020, 09:34
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Спецназ Державного бюро розслідувань вранці 10 квітня прийшов до будинку екс-нардепа Тетяни Чорновол із обшуком. Чорновол живе під Києвом у батьківському будинку разом із двома дітьми.

Про обшук ДБР у неї вдома Чорновол повідомила у Facebook.

Скріншот поста Тетяни Чорновол в FacebookДепутат із фракції «Європейська солідарність» Микола Княжицький у Facebook повідомив, що ДБР у будинку Чорновол шукає шолом і штани, в яких активістка була на Майдані у 2014 році. За словами нардепа, ДБР із обшуком прийшли до Чорновол о 6.00 ранку, налякавши дітей екс-нардепа.

Скріншот поста Миколи Княжицького в FacebookЧорновол у Facebook опублікувала копію постанови Печерського суду Києва про проведення у неї вдома обшуку. Дану постанову суду Чорновол підписала коротко: «Антимайдан в дії».

Копія постанови суду про обшук. Фото: Facebook

Копія постанови суду про обшук. Фото: Facebook

У постанові про обшук вказано, що у лютому 2014 року Чорновол ініціювала захоплення офісу Партії регіонів на вулиці Липській у Києві.

Також Чорновол підозрюють у «вбивстві за змовою особливо небезпечним для життя людей способом».

Як раніше писав «Ракурс», в ДБР щодо Чорновол розпочато досудове розслідування за фактом можливого порушення громадського порядку з мотивів «явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, пов’язаного з опором представникові влади, який припиняв хуліганські дії».

Джерело: Ракурс


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