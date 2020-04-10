ДБР. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n136528-specnaz-dbr-pryyshov-vranci-z-obshukom-do-eks-nardepa-tetyany-chornovol-foto-dokument.html

Ракурс

Спецназ Державного бюро розслідувань вранці 10 квітня прийшов до будинку екс-нардепа Тетяни Чорновол із обшуком. Чорновол живе під Києвом у батьківському будинку разом із двома дітьми.

Про обшук ДБР у неї вдома Чорновол повідомила у Facebook.

Депутат із фракції «Європейська солідарність» Микола Княжицький у Facebook повідомив, що ДБР у будинку Чорновол шукає шолом і штани, в яких активістка була на Майдані у 2014 році. За словами нардепа, ДБР із обшуком прийшли до Чорновол о 6.00 ранку, налякавши дітей екс-нардепа.

Чорновол у Facebook опублікувала копію постанови Печерського суду Києва про проведення у неї вдома обшуку. Дану постанову суду Чорновол підписала коротко: «Антимайдан в дії».

У постанові про обшук вказано, що у лютому 2014 року Чорновол ініціювала захоплення офісу Партії регіонів на вулиці Липській у Києві.

Також Чорновол підозрюють у «вбивстві за змовою особливо небезпечним для життя людей способом».

Як раніше писав «Ракурс», в ДБР щодо Чорновол розпочато досудове розслідування за фактом можливого порушення громадського порядку з мотивів «явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, пов’язаного з опором представникові влади, який припиняв хуліганські дії».