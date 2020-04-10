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Коронавірус поширюється: за добу виявили 311 нових інфікованих, в Україні померли вже 69 пацієнтів, фото — Ракурс
Коронавірус поширюється: за добу виявили 311 нових інфікованих, в Україні померли вже 69 пацієнтів (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n136529-koronavirus-poshyruietsya-za-dobu-vyyavyly-311-novyh-infikovanyh-v-ukrayini-pomerly-vje-69.htmlРакурс
COVID-19 забрав життя вже 69 українців. Впродовж доби коронавірусну інфекцію виявили в 311 осіб. Всього в країні зафіксовано 2 тис. 203 випадки хвороби COVID-19.
Такі дані на брифінгу оприлюднив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Наразі найбільше випадків виявили у Чернівецькій області (366), в Києві (348), Івано-Франківській (254) і Тернопільській областях (196).
Ляшко повідомив, що впродовж доби госпіталізували 75 хворих, з них п’ятеро у критичному стані. Вони підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Всього на ШВЛ в країні 43 хворих.
Учора за добу в лабораторіях зафіксували 224 нові випадки.
Станом на ранок 10 квітня Центру громадського здоров’я МОЗ надійшло 862 повідомлення про підозру на COVID-19 (з початку року 8 тис. 763).
«Ракурс» повідомляв, що влада Київщини може продовжити карантин в регіоні до осені, а також має намір запровадити на найближчий вікенд особливий режим пересування.
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