Коронавірус поширюється: за добу виявили 311 нових інфікованих, в Україні померли вже 69 пацієнтів, фото — Ракурс

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COVID-19 забрав життя вже 69 українців. Впродовж доби коронавірусну інфекцію виявили в 311 осіб. Всього в країні зафіксовано 2 тис. 203 випадки хвороби COVID-19.

Такі дані на брифінгу оприлюднив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Наразі найбільше випадків виявили у Чернівецькій області (366), в Києві (348), Івано-Франківській (254) і Тернопільській областях (196).

Ляшко повідомив, що впродовж доби госпіталізували 75 хворих, з них п’ятеро у критичному стані. Вони підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Всього на ШВЛ в країні 43 хворих.

Учора за добу в лабораторіях зафіксували 224 нові випадки.

Станом на ранок 10 квітня Центру громадського здоров’я МОЗ надійшло 862 повідомлення про підозру на COVID-19 (з початку року 8 тис. 763).

«Ракурс» повідомляв, що влада Київщини може продовжити карантин в регіоні до осені, а також має намір запровадити на найближчий вікенд особливий режим пересування.