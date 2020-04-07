Венедіктова розповіла, чи консультується з Портновим

Ірина Венедіктова. Фото: Еспресо TV

https://racurs.ua/ua/n136366-venediktova-rozpovila-chy-konsultuietsya-z-portnovym.html

Ракурс

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова не стала заперечувати, що у неї були бесіди з Андрієм Портновим, який свого часу був заступником голови адміністрації екс-президента Віктора Януковича. Венедіктова повідомила, що Портнов подавав багато заяв до Державного бюро розслідувань і вона за службовим обов’язком повинна була спілкуватися з ним.

Однак, генпрокурор уточнила, що з багатьох питань у неї діаметрально протилежна з Портновим точка зору. Про це Венедіктова повідомила в інтерв’ю «Українській правді».

Генеральний прокурор заявила, що в той час, коли вона очолювала ГБР, багато хто пов’язував її з Портновим і навіть називали «людиною Портнова».

Венедіктова нагадала, коли в одному з інтерв’ю вона повідомила, що Портнов виявив бажання зустрітися з нею. Відразу після цього адвокат Петра Порошенка залишив коментар, що Венедіктова з ним зустрічатися не хоче, зате з Портновим погодилася зустрітися.

Генпрокурор уточнила, що Портнов багато подавав заяв не тільки до ГБР, а й до Офісу генпрокурора. Також вона зазначила, що Портнов медійно сильна людина і багато громадян підтримують його ідеї. Але Венедіктова до таких не належить і її точка зору з багатьох питань кардинально відрізняється від думки Портнова.

Зокрема, Венедіктова не згодна з діями Портнова по залякуванню прокурорів, які займалися розслідуванням кримінальних проваджень, фігурантом у яких виступає екс-заступник глави адміністрації Януковича.

Генпрокурор заявила, що завжди буде підтримувати прокурорів і відстоювати їхні права. На питання про можливе покарання Портнова за подібні дії Венедиктова не дала чіткої відповіді. Генпрокурор вважає, що покарання безпосередньо залежить від доведення провини Портнова. Наразі Венедіктовій важко сказати, чи були у діях Портнова ознаки злочину або ж це порушення етики і моралі.

Як раніше писав «Ракурс», Венедіктова заявила, що одеському активісту Сергію Стерненку, який завдав ножем смертельного поранення людині, підозра буде оголошена у будь-якому випадку, але тільки після кваліфікації злочину прокурорами.