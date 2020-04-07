Венедиктова прокомментировала утверждения, что она «человек Портнова»

Ирина Венедиктова. Фото: Еспресо TV

https://racurs.ua/n136366-venediktova-po-mnogim-voprosam-u-nas-s-portnovym-diametralno-protivopolojnye-mneniya.html

Ракурс

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова не стала отрицать, что у нее были беседы с Андреем Портновым, который в свое время был заместителем главы администрации экс-президента Виктора Януковича. Венедиктова сообщила, что Портнов подавал много заявлений в Государственное бюро расследований и она по долгу службы должна была общаться с ним.

Однако, генпрокурор уточнила, что по многим вопросам у нее диаметрально противоположная с Портновым точка зрения. Об этом Венедиктова сообщила в интервью «Украинской правде».

Генеральный прокурор заявила, что в то время, когда она возглавляла ГБР, многие связывали ее с Портновым и даже называли «человеком Портнова».

Венедиктова напомнила, когда в одном из интервью она сообщила, что Портнов изъявил желание встретиться с ней. Сразу после этого адвокат Петра Порошенко оставил комментарий, что Венедиктова с ним встречаться не хочет, зато с Портновым согласилась встретиться.

Генпрокурор уточнила, что Портнов много подавал заявлений не только в ГБР, но и в Офис генпрокурора. Также она отметила, что Портнов медийно мощный человек и многие люди поддерживают его идеи. Но Венедиктова к таковым не относится и ее точка зрения по многим вопросам кардинально отличается от мнения Портнова.

В частности, Венедиктова не согласна с действиями Портнова по запугиванию прокуроров, которые занимались расследованием уголовных производств, фигурантом в которых выступает экс-заместитель главы администрации Януковича.

Генпрокурор заявила, что всегда будет поддерживать прокуроров и отстаивать их права. На вопрос о возможном наказании Портнова за подобные действия Венедиктова не дала четкого ответа. Генпрокурор считает, что наказание напрямую зависит от доказательства вины Портнова. В настоящее время Венедиктова затрудняется сказать, были ли в действиях Портнова признаки преступления или же это нарушение этики и морали.

Как ранее писал «Ракурс», Венедиктова заявила, что одесскому активисту Сергею Стерненко, который нанес смертельное ранение ножом человеку, подозрение будет объявлено в любом случае, но только после квалификации преступления прокурорами.