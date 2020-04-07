Генпрокурор Ирина Венедиктова. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n136363-venediktova-priznala-chto-ermak-predlagal-ey-kandidatov-na-doljnosti-zamestiteley-genprokurora.html

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Андрей Ермак, глава Офиса президента, рекомендовал генеральному прокурору Ирине Венедиктовой кандидатов на должности ее заместителей.

При этом в ОПУ не настаивали на назначении именно этих людей в Офис генпрокурора. Ни один из кандидатов, предложенных Ермаком, не занял кресло заместителя генпрокурора. Об этом 7 апреля заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в интервью «Украинской правде».

Господин Ермак мне правда рекомендовал людей посмотреть на заместителей. Я посмотрела и, к сожалению, они не подошли мне. И господин Ермак никоим образом ни на чем не настаивал, он сказал: посмотри, послушай и т. д., — отметила генпрокурор.

Чиновник отметила, что назначила своими заместителями Симоненко, Любовича и Мустецу за «сугубо профессиональные» критерии. СМИ связывают этих лиц с Андреем Ермаком, олигархом Игорем Коломойским и бизнесменом Ильей Павлюком. Генпрокурор добавила, что людей в Офис генпрокурора ей рекомендовали разные люди — как активисты, так и те, кто связан с властью.

Венедиктова уверяет, что лично близко не знакома с Ермаком, но у них «конструктивные рабочие отношения». Генеральный прокурор уверяет, что глава Офиса президента не обращался по делу с «пленками Ермака», но просил «разобраться объективно и не затягивая».

Напомним, адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать уголовные производства в отношении депутата от «Слуги народа» Гео Лероса, который ранее опубликовал скандальные «пленки Ермака».