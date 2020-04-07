Генпрокурор Ірина Венедіктова. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n136363-venediktova-vyznala-scho-iermak-proponuvav-yiy-kandydativ-na-posady-zastupnykiv-genprokurora.html

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Андрій Єрмак, глава Офісу президента, рекомендував генеральному прокурору Ірині Венедіктовій кандидатури на посади її заступників.

При цьому в ОПУ не наполягали на призначенні саме цих людей в Офіс генпрокурора. Жоден із кандидатів, запропонований Єрмаком, не зайняв крісло заступника генпрокурора. Про це 7 квітня заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова в інтерв’ю «Українській правді».

Пан Єрмак мені правда рекомендував людей подивитися на заступників. Я подивилася і, на жаль, вони не підійшли мені. І пан Єрмак жодним чином ні на чому не наполягав, він сказав: подивись, послухай і т. д., — зазначила генпрокурор.

Посадовець відзначила, що призначила своїми заступниками Симоненка, Любовича та Мустецу за «суто професіональними» критеріями. ЗМІ пов’язують цих осіб із Андрієм Єрмаком, олігархом Ігорем Коломойським та бізнесменом Іллею Павлюком. Генпрокурор додала, що людей у Офіс генпрокурора їй рекомендували різні люди — як активісти, так і ті, хто пов’язаний із владою.

Венедіктова запевняє, що особисто близько не знайома із Єрмаком, але в них «робочі конструктивні відносини». Генеральний прокурор запевняє, що глава Офісу президента не звертався у справі з «плівками Єрмака», але просив «розібратися об'єктивно і не затягуючи».

Нагадаємо, адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати кримінальні провадження стосовно депутата від «Слуги народу» Гео Лероса, який раніше опублікував скандальні «плівки Єрмака».