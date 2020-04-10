Венедиктова назвала Портнова активистом / Фото: enigma.ua

https://racurs.ua/n136532-venediktova-nazvala-portnova-aktivistom.html

Ракурс

Ирина Венедиктова, генеральный прокурор Украины, назвала бывшего советника президента-беглеца Виктора Януковича Андрея Портнова активистом. Также глава Офиса генпрокурора упомянула руководителя «Центра противодействия коррупции» Виталия Шабунина и одесского активиста Сергея Стерненко.

Отвечаю всем и сразу: действия активистов Шабунина, Портнова, Стерненко не считаю влиянием и вмешательством в свою деятельность. У каждого свои мотивы и цели, целевая аудитория и аудитория поклонников, в этом и заключается разносторонность гражданского общества, — написала Венедиктова в Фейсбук.

Кроме этого, она отметила, что ее задача — идти по пути закона, а не «сбором просмотров».

В ответ на этот пост генпрокурора Стерненко заявил, что в таком случае и Януковича можно считать туристом.

Так и Януковича просто туристом можно назвать, если Портнов — активист. Но если уж так, то стоит Венедиктовой прислушиваться к одному его совету и прийти к Портнову с обыском, — отметил Стерненко.

Как ранее писал «Ракурс», Венедиктова заявила, что одесскому активисту Стерненко, который подвергся нападению и нанес ножом смертельное ранение одному из нападавших, подозрение объявят в любом случае.

Напомним, Портнов вернулся в Украину из Австрии в мае 2019 года после победы на выборах Владимира Зеленского. За пределами нашего государства он находился со времен бегства экс-президента Виктора Януковича.

До этого — с 2005 по 2010 годы — Портнов руководил юридическим департаментом предвыборного штаба Юлии Тимошенко. С апреля 2010 года до конца февраля 2014 года он возглавлял Главное управление по вопросам судоустройства Администрации президента Украины и был заместителем главы АПУ. Зимой 2014 года покинул Украину. Сначала жил в России, а затем переехал в Вену.

После победы на выборах Зеленского Портнов заявил об «окончании эпохи Майдана».