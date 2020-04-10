Українська економіка впаде на 5% у 2020 році. Фото: прес-служба НБУ

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Коронавірус в Україні та світі та карантинні заходи, що були введені у зв’язку з пандемією, призведуть до стрімкого падіння української економіки. Українська економіка в 2020 році впаде на 5% замість прогнозованого зростання на 3,5% на тлі світової економічної кризи, пов’язаної з наслідками пандемії коронавірусу COVID-19.

Саме так наразі виглядає базовий сценарій розвитку економіки. Про це заявив радник президента Володимира Зеленського з економічних питань, член наглядової ради Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко в ефірі ток-шоу «Право на владу».

За його словами, Україна зіткнулася з ситуацією, коли у країні різко розширюється дефіцит державного бюджету. Дефіцит бюджету в цьому році складе близько 10%. Він додав, що падіння української економіки пов’язано з тим, що більше половини держекспорту — сировина, яку нікуди продавати.

Радник Зеленського додав, що для вирішення ситуації Україна вимушена буде збільшувати зовнішні запозичення, оскільки у короткостроковій перспективі способів виправити ситуацію немає. Проте наразі треба ще вирішити, де саме будуть братися ці запозичення та під який відсоток. Також, на думку радника президента, Україні доведеться шукати внутрішні політичні компроміси у питанні скорочення видаткової частини бюджету.

На питання, яким чином можна буде наповнити держбюджет, Устенко пояснив, що головним джерелом доходу можуть стати податкова і митна сфера, але тільки після того, як там буде налагоджена робота. Також, за його словами, держава зможе отримувати кошти, якщо їй вдасться продавати продовольчі ресурси на зовнішніх ринках. Але в цілому, за його словами, стан світової економіки перебуває не в оптимістичному стані.

Нагадаємо, раніше у Міжнародному валютному фонді заявили, що світову економіку очікує найбільша економічна криза з часів 30-х років минулого століття, коли вирувала так звана Велика депресія.