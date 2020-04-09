У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n136505-mvf-svit-ochikuie-naybilsha-z-chasiv-velykoyi-depresiyi-ekonomichna-kryza.html

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Світову економіку очікує найбільша економічна криза з часів 30-х років минулого століття, коли вирувала так звана Велика депресія.

Причиною цього стала епідемія коронавірусу SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19. Про це нещодавно заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва, повідомляє видання The Guardian.

За її словами, нинішня криза є ні на що не схожою.

COVID-19 підірвав наш громадський і економічний порядок з блискавичною швидкістю і в таких масштабах, яких не пам’ятають наші сучасники, — наголошує Георгієва.

Вона зазначила, що сьогодні вже зрозуміло, що ріст світової економіки в цьому році стане «різко негативним», хоча ще три місяці тому МВФ очікував, що в 2020 році ріст доходів на душу населення спостерігатиметься у 160 країнах.

Тепер, навпаки, очікується негативний ріст доходів на душу населення у 170 країнах. Від негативних тенденцій постраждають і країни з розвинутою економікою.

Ми передбачаємо найгірший економічний спад з часів Великої депресії, — зазначила Георгієва.

Вона зазначила, що за останні два місяці відтік капіталу з країн із економікою, що розвивається, склав близько 100 млрд дол., що понад утричі більше ніж під час кризи 2008 року. За допомогою до МВФ звернулися понад 90 країн світу.

Немає сумніву, що 2020 рік буде надзвичайно складним. Якщо пандемія спаде в другій половині року, це дозволить поступово скасувати заходи стримування та перезапустити економіку, — зазначила директор-розпорядник МВФ.

Тоді, на її думку, в 2021 році відбудеться часткове відновлення економіки.

Нагадаємо, Світовий банк очікує падіння ВВП України у цьому році на рівні 3,5%.