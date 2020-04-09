В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n136505-mvf-mir-ojidaet-samyy-bolshoy-so-vremen-velikoy-depressii-ekonomicheskiy-krizis.html

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Мировую экономику ожидает самый большой экономический кризис со времен 30-х годов прошлого века, когда бушевала так называемая Великая депрессия.

Причиной этого стала эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, которая приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19. Об этом недавно заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, сообщает издание The Guardian.

По ее словам, нынешний кризис является ни на что не похожим.

COVID-19 подорвал наш общественный и экономический порядок с молниеносной скоростью и в таких масштабах, которых не помнят наши современники, — отмечает Георгиева.

Она отметила, что сегодня уже понятно, что рост мировой экономики в этом году станет «резко негативным», хотя еще три месяца назад МВФ ожидал, что в 2020 году рост доходов на душу населения будет наблюдаться в 160 странах.

Теперь, наоборот, ожидается отрицательный рост доходов на душу населения в 170 странах. От негативных тенденций пострадают и страны с развитой экономикой.

Мы предполагаем худший экономический спад со времен Великой депрессии, — отметила Георгиева.

Она отметила, что за последние два месяца отток капитала из стран с развивающейся экономикой составил около 100 млрд долл., что более чем втрое больше, чем во время кризиса 2008 года. За помощью к МВФ обратились более чем 90 стран мира.

Нет сомнения, что 2020 год будет чрезвычайно сложным. Если пандемия спадет во второй половине года, это позволит постепенно отменить меры сдерживания и перезапустить экономику, — отметила директор-распорядитель МВФ.

Тогда, по ее мнению, в 2021 году произойдет частичное восстановление экономики.

Напомним, Всемирный банк прогнозирует падение ВВП Украины в этом году на уровне 3,5%.