В Раде поддержали снижение зарплат судьям на время карантина. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n136503-v-rade-podderjali-snijenie-zarplat-sudey-na-vremya-karantina.html

Ракурс

Зарплаты судей могут быть снижены до десяти минимальных заработных плат на период карантина. Дополнительные выплаты будут начисляться с коэффициентом 0,5.

Такое решение было принято комитетом Верховной Рады по вопросам правовой политики во время онлайн-заседание 9 апреля. Вопрос об уменьшении судейского вознаграждения на время карантина теперь должны рассмотреть в бюджетном комитете. При этом на своей странице в Facebook написал народный депутат, член комитета Игорь Фрис.

Отметим, согласно закону Украины «О судоустройстве и статусе судей», базовый размер должностного оклада судьи составляет:

судьи местного суда — 30 прожиточных минимумов;

судьи апелляционного суда, высшего специализированного суда — 50 прожиточных минимумов;

судьи Верховного суда — 55 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

К базовому размеру должностного оклада дополнительно применяются такие региональные коэффициенты:

1,1 — если судья работает в городе с населением менее 100 тыс. человек;

1,2 — если судья работает в городе с населением более 500 тыс. человек;

1,25 — если судья работает в городе-миллионнике.

После рассмотрения вопроса комитетом изменения должна принять Верховная Рада на заседании, которое, по предварительным данным, состоится 13 апреля.

Напомним, отставку двух судей Верховного суда сегодня утвердили на заседании Высшего совета правосудия. Этот орган решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке Валентину Курило (Кассационный гражданский суд в составе Верховного суда) и Ирину Сапрыкину (Кассационный административный суд).