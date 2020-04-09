У Раді підтримали зниження зарплат суддям на час карантину. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n136503-u-radi-pidtrymaly-znyjennya-zarplat-suddiv-na-chas-karantynu.html

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Зарплати суддів можуть бути знижені до десяти мінімальних заробітних плат на період карантину. Додаткові виплати будуть нараховуватися з коефіцієнтом 0,5.

Таке рішення було ухвалене комітетом Верховної Ради з питань правової політики під час онлайн-засідання 9 квітня. Питання щодо обмеження суддівської винагороди на час карантину тепер мають розглянути у бюджетному комітеті. При це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат, член комітету Ігор Фріс.

Зазначимо, згідно із законом України «Про судоустрій і статус суддів», базовий розмір посадового окладу судді становить:

судді місцевого суду — 30 прожиткових мінімумів;

судді апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду — 50 прожиткових мінімумів;

судді Верховного суду — 55 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

До базового розміру посадового окладу додатково застосовуються такі регіональні коефіцієнти:

1,1 — якщо суддя працює у місті з кількістю населення щонайменше 100 тис. осіб;

1,2 — якщо суддя працює у місті з населенням понад 500 тис. осіб;

1,25 — якщо суддя працює у місті-мільйоннику.

Після розгляду питання комітетом зміни має ухвалити Верховна Рада на засіданні, яке, за попередніми даними, відбудеться 13 квітня.

Нагадаємо, відставку двох суддів Верховного суду сьогодні затвердили на засіданні Вищої ради правосуддя. Цей орган вирішив звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку Валентину Курило (Касаційний цивільний суд у складі Верховного суду) та Ірину Саприкіну (Касаційний адміністративний суд).