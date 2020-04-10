Рада не встигне розглянути банківський закон, хоч і голосуватиме деякі питання без обговорення, фото — "РБК-Украина"

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Антиколомойський закон Рада не відкладе у довгу шухляду і не буде затягувати з його ухваленням. Деякі питання на позачерговій сесії парламенту, яка відбудеться у понеділок, 13 квітня, розглядатимуть без обговорення.

Але, найімовірніше, розглянути так званий антиколомойський закон у понеділок не вдасться. Спікер Дмитро Разумков назвав внесення 16 тис. правок до закону про націоналізовані банки намаганням заблокувати роботу Ради.

На жаль, поки що не можу сказати, коли відбудеться розгляд законопроекту. Комітету треба сформувати таблицю, пройтися по правках і визначити, які враховувати, які ні. Сподіваюся, на це піде не багато часу. Затягувати цей процес ніхто не збирається, — заявив Разумков на брифінгу після засідання голів фракцій і груп.

Він також сподівається, що засідання триватиме не дуже довго, оскільки більшість питань були розглянуті й погоджені на нараді та комітетах.

Ми плануємо провести засідання з мінімальними обговореннями. Щодо деяких законопроектів, як от державний бюджет, колеги наполягатимуть на скороченій процедурі. Деякі питання голосуватимемо без обговорення, — сказав Разумков.

На нараді з керівниками фракцій був присутній прем'єр Денис Шмигаль, позачергове засідання Ради у понеділок розпочнеться приблизно о 14.00.

На порядку денному буде питання змін до держбюджету. Разумков розповів, що не все нардепів влаштувало у проекті секвестру.

Нардепи також розглянуть закон про національну інфраструктуру геопросторових даних (про Держгеокадастр), щоб підготуватися до майбутнього відкриття ринку землі.

Крім того, в Раді планують розглянути новий законопроект щодо боротьби з коронавірусом (№ 3320), посилити відповідальність за підпали полів і лісів, а також внести зміни до закону про Антимонопольний комітет.

Парламент також готується подолати вето президента на закон № 1049 про введення єдиного рахунку для сплати податків і зборів, який також регулює встановлення торговельної націнки на сигарети. Його ухвалили у жовтні.

Разумков також розповів про процедуру введення надзвичайного стану. Ця новина останнім часом жваво обговорюється в суспільстві.

За його словами, процедура передбачає розгляд президентом звернення від РНБО або Кабміну. Якщо глава держави погоджується із запровадженням надзвичайного стану, він спрямовує свій указ на погодження Ради.