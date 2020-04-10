Коронавірус в Україні: інфографіка демонструє, на скільки днів областям вистачить медобладнання

https://racurs.ua/ua/n136538-karta-zabezpechennya-likaren-demonstruie-oblasti-lidery-za-nayavnistu-medobladnannya-i-likariv.html

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Пандемія коронавірусу спонукала розробити інтерактивну карту аналізу та прогнозування медичного забезпечення в Україні. За допомогою онлайн-карти можна побачити ситуацію щодо матеріальної бази та людських ресурсів в кожній області, а також оцінити динаміку поширення коронавірусної хвороби (COVID-19). Цей проект реалізував YouControl за підтримки держструктур та Офісу президента.

Карта сформована на основі звітів всіх лікарень України щодо їх забезпечення засобами захисту, медичним обладнанням і працівниками, — зазначили у YouControl.

Наразі з карти можна дізнатись таку інформацію:

залишки, потреби та прогноз забезпечення лікарень у обладнанні (засоби індивідуального захисту, тести, ШВЛ);

кількість лікарів (їх кваліфікація, вік та чи скільки працює з Covid19);

кількість ліжок (зайнятих і вільних серед боксових, інфекційних, реанімаційних тощо);

захворюваність (кількість осіб з підозрою, госпіталізованих, підтверджених та смертельних випадків).

На щоденній основі ці дані аналізуються та передаються МОЗ, який є розпорядником цієї інформації.

Згідно з даними онлайн-карти, за умови лінійного розвитку захворюваності найгірша ситуація, станом на 5 квітня, спостерігалася у таких областях:

у Херсонській обладнання вистачить на 16 днів;

у Івано-Франківській — на 9 днів;

у Луганській — на 19 днів;

у Рівненській — на 21 день.

Найкраща ситуація була у Сумській області (194 дні), майже вдвічі нижчий показник зафіксовано у Києві (107 днів). Окрім цього, більшість українських лікарень забезпечені костюмами біозахисту лише на чотири дні активного використання.