Нафта. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n136539-ugodu-opek-moje-zirvaty-meksyka-yaka-vystupyla-proty-znyjennya-vydobutku-nafty.html

Ракурс

Ціни на нафту через коронавірус і суперечки між Саудівською Аравією і Росією різко знизилися. Країни ОПЕК+ учора проводили переговори у режимі відеоконференції, на яких обговорювалося питання істотного скорочення видобутку нафти до квітня 2022 року, щоб не допустити подальшого падіння світових цін на «чорне золото». Переговори тривали понад 10 годин і майже всі країни, що входять в групу ОПЕК+, погодилися скоротити видобуток нафти. Але угода не була досягнута, тому що Мексика виступила проти скорочення видобутку.

Дана угода передбачає зниження світового видобутку нафти на 10 млн барелів на добу в травні-червні поточного року. Для найбільших виробників нафти, Саудівської Аравії і Росії, зниження добового видобутку складе 2,5 млн барелів, повідомляє Bloomberg.

Із початку липня видобуток пропонується знизити до 8 млн барелів на добу, а із січня 2021 року — до 6 млн барелів на добу.

Найбільше постраждає Росія, якій доведеться знизити видобуток нафти на 1,8 млн барелів на добу. Незважаючи на такі жорсткі умови, російська сторона погодилася на угоду.

Однак угода так і не була прийнята, тому що Мексика відмовилася знижувати свої добові видобутку нафти на 400 тис. барелів. Міністр енергетики Мексики Росіо Нале Гарсія заявила, що країна готова скоротити свій відобуток лише на 100 тис. барелів на добу. Пізніше Гарсія взагалі відмовилася приймати участь у переговорах і покинула відеоконференцію

Укладення даної угоди життєво необхідне для країн ОПЕК+, тому сьогодні переговори повинні продовжитися.

Як раніше писав «Ракурс», на початку березня Росія і Саудівська Аравія, вперше за три роки не змогли прийти до консенсусу в питанні обсягів видобутку нафти. Після цього Саудівська Аравія оголосила «нафтову війну» і ціни на нафту різко впали