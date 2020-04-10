У Києві вже 348 хворих на коронавірус. Фото: прес-служба Кличка

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Коронавірус у Києві діагностовано вже у 348 осіб. 12 хворих одужали, шість випадків — летальні. За минулу добу COVID-19 виявили ще у 13 осіб.

За останню добу захворіли восьмеро жінок віком від 21 до 91 року, а також 14-річна дівчинка, та четверо чоловіків від 35 до 71 року. Серед них двоє медиків. Про це під час щоденного онлайн-брифінгу розповів мер Києва Віталій Кличко.

Загалом у столиці зробили майже 3 тис. 300 експрес-тестів на коронавірус, а ПЛР-тестів — 3,5 тис. Місто отримало ще 150 тис. одноразових та 40 тис. багаторазових масок, які можна придбати в комунальних аптеках.

Сьогодні до столиці прибуде декілька авіарейсів з-за кордону, серед пасажирів є і кияни. Близько 150 людей розмістять у місті на двотижневу обсервацію. Зараз місто підготувало шість баз для обсервації.

Мер міста додав, що вихідними вулиці міста будуть посилено патрулювати правоохоронці.

Зазначу, що задля контролю за дотриманням обмежень цими вихідними правоохоронці нестимуть посилену службу. Збільшать кількість нарядів поліції для патрулювання у парках, скверах, публічних місцях Києва. Тому ще раз звертаюся: не нехтуйте правилами, не йдіть туди, де вас можуть оштрафувати, бережіть себе, — зазначив Кличко.

За його словами, задля попередження розповсюдження вірусу комісія міста з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про запровадження примусового карантину у місцях, де виявлені вогнища захворювання — на підприємствах та установах.

Мер міста, коментуючи інформацію про нібито відкриття метро 8−9 травня, зазначив, що обмеження роботи метрополітену діятиме щонайменше до 24 квітня, проте якщо ситуація після свят погіршиться, то й рішення про закриття підземки можуть продовжити.

Нагадаємо, COVID-19 забрав життя вже 69 українців. Впродовж доби коронавірусну інфекцію виявили в 311 осіб. Всього в країні зафіксовано 2 тис. 203 випадки хвороби COVID-19.