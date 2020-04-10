Комендантська година на вихідних: у яких регіонах обмежать пересування, фото — "Думська"

https://racurs.ua/ua/n136541-komendantska-godyna-na-vikend-u-yakyh-regionah-zaprovadjuut-obmejennya-na-peresuvannya.html

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«Комендантська година», яка передбачає обмеження на пересування, запроваджується у багатьох регіонах України. Місцева влада самостійно вирішує максимально скоротити пересування і громадян, і усіх видів транспорту в області.

Про режим такої ізоляції вже повідомили у кількох регіонах, у деяких областях поки тільки оголосили про намір зачинитися на карантин.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у відеозверненні повідомив, що під час наради з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем було поінформовано, що у трьох областях — Івано-Франківській, Тернопільській та Львівській — запроваджуються надзвичайні заходи на вихідні дні.

Розглядається навіть можливість комендантської години, — розповів Марцинків.

Чернівці. Голова ОДА Сергій Осачук повідомив у Фейсбук, що державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки рекомендувала для всіх західних областей України у найближчі вихідні запровадити додаткові обмежувальні заходи. Вони триватимуть із 13.00 суботи, 11 квітня, до 6.00 понеділка, 13 квітня.

Чернівецька область вже вдруге запроваджує такий режим. Вперше регіон ізолювали минулого вікенду.

Івано-Франківськ. В області на вихідні 11−12 квітня введуть режим максимального обмеження пересування. На брифінгу заступник голови ОДА Марія Савка повідомила, що область звернеться до МОЗ про відкриття на Прикарпатті другої лінії лікарень, які будуть приймати хворих з інфекційною хворобою. Станом на ранок 10 квітня в Івано-Франківській області підтверджено 254 випадки захворювання на COVID-19.

Львів. На усіх в’їздах-виїздах у Львівській області вже облаштували 14 постів для контролю міграції мешканців між областями. Вони охоплюють усі дороги на виїзді з Львівщини у Волинську, Івано-Франківську, Закарпатську, Рівненську і Тернопільську області.

Луцьк. У вихідні дні особливий режим пересування запровадили й на Волині. В обласній державній адміністрації розповіли, що до 06.00 понеділка волинян просять не виходити з дому та придбати необхідні продукти та ліки заздалегідь.

Одеса. В голови ОДА пропонують запровадити дводенну «комендантську годину» в Одесі, Подольську, Біляївському та Подільському районах. З’являтися в громадських місцях громадянам заборонять вже з завтрашнього дня.

Тим часом навколо Подольська встановили п’ять карантинних постів. На них чергують поліцейські, співробітники ДСНС і медики. Водії повинні скидати швидкість при наближенні до дорожнього знаку «Стоп-контроль». Медики проводитимуть температурний скринінг водіїв і пасажирів. Такі пости з 30 квітня працюють на в’їздах до Одеси, на дорогах державного значення, а також на території Біляївського, Ізмаїльського та Білгород-Дністровського районів.

Херсон. В області місто Олешки та село Малі Копані повністю ізолюють на два дні. Продуктові магазини і аптеки в суботу та неділю працюватимуть, але заїзд у населені пункти частково обмежать, виїзд повністю закриють, окрім спецтранспорту, авто постачальників продуктів харчування. На вулицях чергуватимуть патрулі. В області закрили два великих овочевих ринки у селі Великих Копанях Олешківського. Це сталося внаслідок порушення санітарних та карантинних норм.

Ужгород. Закарпатцям також заборонили виходити з дому з обіду суботи до понеділка. Відповідне рішення повідомив в.о. голови Закарпатської ОДА Олексій Гетманенко. Він написав, що за дотриманням заборони стежитиме поліція і Нацгвардія.

Штрафів у 17 тис. грн порушникам карантину уникнути не вдасться, — заявив Гетманенко.

Київська область. Влада вчора оприлюднила намір запровадити нові обмеження і лякають продовженням карантину до осені. Тут стурбовані масовими виїздами киян на пікніки. В області нині підтвердили 140 випадків захворювання на коронавірус. Лідери у цьому — Обухівський (34) і Києво-Святошинський (41) райони. В області встановили медичне спостереження за 1 тис. 607 контактними особами.