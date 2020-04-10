МОЗ придбало 2 млн українських тестів на коронавірус. Фото: KP.UA

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Ракурс

Коронавірус в Україні наразі діагностують за допомогою експрес-тестів та ПЛР-систем, їх закуповують за кордоном. Проте Україна вже почала виготовлення вітчизняних тестів на коронавірус і Міністерство охорони здоров’я вже замовило 2 млн таких тест-систем.

20 тис. із них отримає Київ, проте казати про їх ефективність можна буде лише після практичного використання. Про це розповів мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу 10 квітня.

За словами Кличка, наразі у Києві є 13 тис. експрес-тестів, 3 тис. 300 досліджень вже були зроблені. Також медики зробили 3,5 тис. лабораторних ПЛР-тестів. У столиці достатньо й таких тест-систем, зазначив Кличко.

Мер міста додав, що наразі купити експрес-тести на коронавірус в аптеці неможливо. За його словами, їх можуть зробити лише лікарі, а якщо тест покаже позитивний результат — зразок відправлять на ПЛР-дослідження.

Проте сьогодні на ранковому брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив, що в Україні аптеки офіційно можуть продавати експрес-тести для виявлення коронавірусної хвороби. Також тести на коронавірус можуть робити у приватних лабораторіях.

«Ракурс» перевірив, чи можна знайти тести на коронавірус в інтернеті, на спеціалізованих сайтах. Експрес-тести дійсно продаються у аптеках Києва, вони коштують від 350 до 750 грн. Зазначається, що ці тести виявляють наявність антитіл.

Нагадаємо, коронавірус у Києві діагностовано вже у 348 осіб. 12 хворих одужали, шість випадків — летальні. За минулу добу COVID-19 виявили ще у 13 осіб.