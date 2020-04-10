Війна на Донбасі. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n136543-viyna-na-donbasi-stalo-vidomo-im-ya-zagyblogo-ukrayinskogo-voyina-foto.html

Ракурс

Війна на Донбасі забрала життя ще одного українського героя. Вчора, 9 квітня, у результаті ворожого обстрілу українських позицій на околицях Кримського загинув воїн 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Олексій Купріков.

Наш воїн отримав численні осколкові поранення несумісні з життям, повідомляє «Український мілітарний портал».

Купріков відомий під позивним «Лєший» і був механіком-водієм механізованого батальйону.

Народився Купріков в смт. Черкаському Дніпропетровської області 13 січня 1971 року. У бригаді загиблий служив із листопада 2018 року.

У Купрікова залишилася цивільна дружина, 19-річний син, мати і сестра.

Упродовж 9 квітня бойовики на Донбасі 21 раз обстріляли позиції українських воїнів. Дев’ять разів ворог застосував міномети 120-го і 82-го калібру, які заборонені мінськими домовленостями. Окупанти також відкривали вогонь по наших позиціях із протитанкового ракетного комплексу, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У результаті обстрілів один український військовослужбовець загинув, ще двоє отримали поранення.