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Ракурс
Війна на Донбасі. Фото: УНІАН

Війна на Донбасі: стало відомо ім’я загиблого українського воїна (ФОТО)

10 кві 2020, 13:10
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Війна на Донбасі забрала життя ще одного українського героя. Вчора, 9 квітня, у результаті ворожого обстрілу українських позицій на околицях Кримського загинув воїн 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Олексій Купріков.

Наш воїн отримав численні осколкові поранення несумісні з життям, повідомляє «Український мілітарний портал».

Олексій Купріков. Фото: mil.in.uaКупріков відомий під позивним «Лєший» і був механіком-водієм механізованого батальйону.

Олексій Купріков. Фото: mil.in.uaНародився Купріков в смт. Черкаському Дніпропетровської області 13 січня 1971 року. У бригаді загиблий служив із листопада 2018 року.

Олексій Купріков. Фото: mil.in.uaУ Купрікова залишилася цивільна дружина, 19-річний син, мати і сестра.

Упродовж 9 квітня бойовики на Донбасі 21 раз обстріляли позиції українських воїнів. Дев’ять разів ворог застосував міномети 120-го і 82-го калібру, які заборонені мінськими домовленостями. Окупанти також відкривали вогонь по наших позиціях із протитанкового ракетного комплексу, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У результаті обстрілів один український військовослужбовець загинув, ще двоє отримали поранення.

Джерело: Ракурс


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