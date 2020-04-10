Война на Донбассе. Фото: УНИАН

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Война на Донбассе унесла жизнь еще одного украинского героя. Вчера, 9 апреля, в результате вражеского обстрела украинских позиций в окрестностях Крымского погиб воин 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» Алексей Куприков.

Наш воин получил многочисленные осколочные ранения несовместимые с жизнью, сообщает «Украинский милитарный портал».

Куприков известен под позывным «Леший» и был механиком-водителем механизированного батальона.

Родился Куприков в пгт. Черкасском Днепропетровской области 13 января 1971 года. В бригаде погибший служил с ноября 2018 года.

У Куприкова осталась гражданская жена, 19-летний сын, мать и сестра.

В течение 9 апреля боевики на Донбассе 21 раз обстреляли позиции украинских воинов. Девять раз враг применил минометы 120-го и 82-го калибра, которые запрещены минскими договоренностями. Оккупанты также открывали огонь по нашим позициям из противотанкового ракетного комплекса, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.