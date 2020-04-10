Минздрав заказал 2 млн украинских тестов на коронавирус. Фото: KP.UA

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Ракурс

Коронавирус в Украине сейчас диагностируют с помощью экспресс-тестов и ПЦР-систем, их закупают за границей. Однако Украина уже начала изготовление отечественных тестов на коронавирус и Министерство здравоохранения заказало 2 млн таких тест-систем.

20 тыс. из них получит Киев, однако говорить об их эффективности можно будет только после практического использования. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга 10 апреля.

По словам Кличко, сейчас в Киеве есть 13 тыс. экспресс-тестов, 3 тыс. 300 исследований уже были сделаны. Также медики сделали 3,5 тыс. лабораторных ПЦР-тестов. В столице достаточно и таких тест-систем, отметил он.

Мэр города добавил, что сейчас купить экспресс-тесты на коронавирус в аптеке невозможно. По его словам, их могут сделать только врачи, но если тест покажет положительный результат — образец отправят на ПЦР-исследования.

Однако сегодня на утреннем брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что в Украине аптеки официально могут продавать экспресс-тесты для выявления коронавирусной болезни. Также тесты на коронавирус могут делать в частных лабораториях.

«Ракурс» проверил, можно ли найти тесты на коронавирус в интернете, на специализированных сайтах. Экспресс-тесты действительно продаются в аптеках Киева, они стоят от 350 до 750 грн. Отмечается, что эти тесты выявляют наличие антител.

Напомним, коронавирус в Киеве диагностирован уже у 348 человек. 12 больных выздоровели, шесть случаев — летальные. За минувшие сутки COVID-19 обнаружили еще у 13 человек.