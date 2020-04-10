В Харькове злоумышленники подорвали банкомат. Фото: Антон Геращенко

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Ограбление в Украине — не редкость. Ночью 10 апреля воры снова взорвали банкомат, чтобы «очистить» его. Новый случай произошел в Харькове.

Нападение было зафиксировано рано утром, в 4.24. Инцидент произошел на проспекте Победы. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Нацполиции Харьковской области.

В результате взрыва был поврежден сам банкомат и здание банка, в котором ударная волна выбила стекла. Злоумышленники украли деньги и скрылись. В результате инцидента никто не пострадал.

Сразу после того, как в отделение полиции поступил вызов о происшествии, правоохранители начали поиск злоумышленников. Уже через два часа их удалось поймать.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook уточнил, что преступники украли 1 млн 978 тыс. грн — «это были деньги на выплату пенсий, зарплат, стипендий», заявил он.

По словам Геращенко, двое злоумышленников оставили свою машину вдали от места преступления и приехали к банкомату на велосипедах для того, чтобы камеры не зафиксировали номера их автомобиля. Однако правоохранители проверили другие камеры наблюдения в округе, после чего им удалось определить и быстро задержать автомобиль с преступниками.

Все украденные деньги, что они выкрали в банкомате, были при них. Они изъяты и будут возвращены «Приватбанку». Задержанные проверяются на причастность к взрывам других банкоматов как в Харькове, так и в других городах Украины, — добавил Геращенко.

По его словам, правонарушителям грозит до 8−10 лет тюремного заключения.

Напомним, ранее неизвестные устроили взрыв в отделении «Таскомбанка» в Деснянском районе Киева (микрорайон Троещина).