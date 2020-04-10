Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Карантин в Украине. Фото: Ракурс

Закрывшимся на карантин предпринимателям будут выплачивать помощь на детей

10 апр 2020, 14:09
999

Карантин в Украине заставил многих физических лиц-предпринимателей приостановить свой бизнес, что повлекло за собой потерю доходов. Правительство решило поддержать таких граждан и сейчас разрабатывает механизм, который позволит закрывшимся на карантин ФЛП получать помощь на детей.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире передачи «Право на жизнь» на телеканале «1+1».

По словам министра, правительство занято разработкой механизма, который позволит закрывшимся ФЛП, у которых нет наемных рабочих, получать помощь на детей возрастом до 10 лет в размере прожиточного минимума.

Помощь планируется выплачивать во время всего карантина, а также на протяжении 30 дней после его завершения. По словам министра, выплаты будут зависеть от состояния украинской экономки.

Министр утверждает, что правительство в ближайшее время примет соответствующее решение о предоставлении такой помощи.

Лазебная уточнила, что предприниматели, которые не захотели прекращать работу и пошли в неоплачиваемый отпуск, не смогут получить в центре занятости статус безработного.

Как ранее писал «Ракурс», правительство занято разработкой двух программ быстрой кредитной поддержки малого и среднего бизнеса. Планируется переформатировать правительственную программу кредитования «5−7−9».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter









Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров