Карантин в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n136548-zakryvshimsya-na-karantin-flp-budut-vyplachivat-pomosch-na-detey.html

Ракурс

Карантин в Украине заставил многих физических лиц-предпринимателей приостановить свой бизнес, что повлекло за собой потерю доходов. Правительство решило поддержать таких граждан и сейчас разрабатывает механизм, который позволит закрывшимся на карантин ФЛП получать помощь на детей.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире передачи «Право на жизнь» на телеканале «1+1».

По словам министра, правительство занято разработкой механизма, который позволит закрывшимся ФЛП, у которых нет наемных рабочих, получать помощь на детей возрастом до 10 лет в размере прожиточного минимума.

Помощь планируется выплачивать во время всего карантина, а также на протяжении 30 дней после его завершения. По словам министра, выплаты будут зависеть от состояния украинской экономки.

Министр утверждает, что правительство в ближайшее время примет соответствующее решение о предоставлении такой помощи.

Лазебная уточнила, что предприниматели, которые не захотели прекращать работу и пошли в неоплачиваемый отпуск, не смогут получить в центре занятости статус безработного.

Как ранее писал «Ракурс», правительство занято разработкой двух программ быстрой кредитной поддержки малого и среднего бизнеса. Планируется переформатировать правительственную программу кредитования «5−7−9».