Заседание в Офисе президента. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n136509-u-zelenskogo-obeschaut-dve-programmy-podderjki-biznesa-na-karantine.html

Ракурс

Поддержка бизнеса в условиях коронавирусного карантина является одной из важнейших задач государства, ведь от этого во многом зависит успешный запуск экономики после смягчения ограничений. Кабинет министров совместно с Национальным банком Украины занят разработкой двух программ быстрого кредитования малого и среднего бизнеса в Украине. Первые наработки были представлены президенту Украины Владимиру Зеленскому во время сегодняшнего совещания.

Зеленский заявил, что малый и средний бизнес не имеет достаточной финансовой подушки, чтобы успешно пережить карантин, поэтому ему необходима поддержка в виде быстрого кредитования, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что проще всего для данных целей переформатировать государственную кредитную программу «5−7−9». Данную программу можно упростить и направить на рефинансирование существующих кредитов.

Вторая программа разрабатывается с нуля и в данный момент ее разработка находится на финальной стадии.

По мнению правительства, данные программы будут предусматривать сохранение бизнесменами фонда заработной платы и количества рабочих мест. Это предотвратит рост безработицы и позволит быстро запустить экономику после завершения карантина.

Шмыгаль заявил, что программы будут сразу запущены после их финализации. Кроме того, правительство разрабатывает программы для новых предпринимателей и среднего бизнеса.

Как ранее писал «Ракурс», в парламенте разработали антикризисные меры, направленные на поддержку украинского бизнеса в условиях кризиса, спровоцированного распространением коронавируса.