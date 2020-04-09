Коронавирус в Лавре: замглавы ОПУ рассказал, общался ли он с инфицированным наместником Павлом

https://racurs.ua/n136508-karantin-v-lavre-zamglavy-opu-rasskazal-obschalsya-li-on-s-inficirovannym-namestnikom-pavlom.html

Ракурс

В Киево-Печерской лавре подтвердили 26 новых случаев коронавируса, а общее количество заболевших священнослужителей в монастыре возросло до 30. На выходных коронавирус подтвердили у наместника Лавры митрополита Павла. В то же время журналисты поинтересовались у первого заместителя главы Офиса президента Сергея Трофимова, который посещаете Лавру и общается с ее настоятелем, намерен ли он пройти тестирование на COVID-19.

На той (церковной) службе, о которой пишут СМИ, меня не было. Но если надо, снова сделаю тест, — заявил Трофимов, пишет «Главком».

По его словам, ранее он уже сделал оба вида тестов — и экспресс-тест и ПЦР, но в Офисе президента больше опираются на результаты ПЦР-тестирования.

Трофимов добавил, что с началом пандемии коронавируса работники Банковой неоднократно проходили тестирование на коронавирус.

Нас всех с определенного периода тестируют, измеряют температуру, между кабинетами ходим в масках, есть антисептики, то есть все меры приняты… Нас тестировали планово всех, ведь мы общаемся с президентом и вообще выполняем важную работу, поэтому все следим за здоровьем и понимаем ситуацию, — уточнил Трофимов.

Напомним, в Киево-Печерской лавре подтвердили 30 случаев коронавируса. На период карантина богослужения в Лавре проводят в закрытом режиме — без допуска в храмы верующих. Ранее наместник храма митрополит Павел призвал верующих ходить в храм и не бояться коронавируса, но впоследствии заболел и сам. В частности, 13 марта на YouTube-канале Киево-Печерской лавры появилось видеообращение митрополита УПЦ МП, в котором он рекомендовал верующим молиться, поститься, ходить в храмы и причащаться.

Кроме этого, второй православный монастырь Киева — Свято-Троицкий Ионинский, который также подчиняется УПЦ Московского патриархата, закрылся на карантин, а его наместник архиепископ Иона (Черепанов) сообщил о положительном результате теста на коронавирус.