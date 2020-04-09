Коронавірус у Лаврі: заступник глави ОПУ розповів, чи спілкувався з інфікованим намісником Павлом

https://racurs.ua/ua/n136508-karantyn-u-lavri-zastupnyk-glavy-opu-rozpoviv-chy-spilkuvavsya-vin-z-infikovanym-namisnykom-pavlom.html

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У Києво-Печерській лаврі підтвердили 26 нових випадків коронавірусу, а загальна кількість хворих священнослужителів у монастирі зросла до 30. На вихідних коронавірус підтвердили у намісника Лаври митрополита Павла. Водночас журналісти поцікавилися у першого заступника глави Офісу президента Сергія Трофімова, який відвідуєте Лавру та спілкується з її настоятелем, чи має він намір пройти тестування на COVID-19.

На тій (церковній) службі, про яку пишуть ЗМІ, мене не було. Але якщо буде треба, знову зроблю тест, — заявив Трофімов, пише «Главком».

За його словами, раніше він вже робив обидва види тестів — і експрес-тест і ПЛР, але в Офісі президента більше опираються на результати ПЛР-тестування.

Трофімов додав, що з початком пандемії коронавірусу працівники Банкової неодноразово проходили тестування на коронавірус.

Нас всіх з певного періоду тестують, міряють температуру, між кабінетами ходимо в масках, є антисептики, тобто всі заходи вжиті… Нас тестували планово всіх, адже ми спілкуємося з президентом і взагалі виконуємо важливу роботу, тому всі слідкуємо за здоров’ям і розуміємо ситуацію, — уточнив Трофімов.

Нагадаємо, у Києво-Печерській лаврі підтвердили 30 випадків коронавірусу. На період карантину богослужіння у Лаврі проводитимуть у закритому режимі — без допуску до храмів вірян. Раніше намісник храму митрополит Павло закликав вірян ходити до храму і не боятись коронавірусу, але згодом захворів і сам. Зокрема, 13 березня на YouTube-каналі Києво-Печерської лаври з’явилося відеозвернення митрополита УПЦ МП, в якому він рекомендував вірянам молитися, постити та ходити до храмів і причащатися.

Окрім цього, другий православний монастир Києва — Свято-Троїцький Іонинський, котрий також підпорядковується УПЦ Московського патріархату, закрився на карантин, а його намісник архієпископ Іона (Черепанов) повідомив про позитивний результат тесту на коронавірус.