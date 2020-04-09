ВРП дозволила арешт судді з Львівщини. Фото: dyvys.info

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Вища рада правосуддя 9 квітня дозволила арештувати суддю Турківського районного суду Львівської області Луки Кріля.

Таким чином ВРП погодила подання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Ще 21 листопада ВРП за клопотанням САП тимчасово відсторонила суддю Кріля від здійснення правосуддя через підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Про це повідомляється на сайті Вищої ради правосуддя.

Як пише «Слово і діло», слідчі вважають, що суддя вимагав від громадянина хабар за сприяння у не притягненні його до адміністративної відповідальності. У прокуратурі стверджують, що цю ж особу вже обвинувачують за схожою справою. У грудні 2018 року суддю викрили на отриманні 1 тис. євро неправомірної вигоди. Нещодавно цю справу скерували до суду.

У САП повідомили, що підозрюваного суддю 24 січня викрили на одержанні неправомірної вигоди одразу після одержання ним другої частини обумовлених коштів.

Нагадаємо, сьогодні на засіданні Вищої ради правосуддя затвердили відставку двох суддів Верховного суду.