Українські військові показали, як знищили вантажівки бойовиків. Фото: ООС

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Ракурс

Війна на Донбасі триває, щодня бойовики так званих ЛДНР обстрілюють українські позиції, проте й бійці Збройних сил України дають на це відповідь.

Українські військові опублікували відео зі знищенням техніки російський збройних формувань на Донбасі. Ролик опублікований на сторінці 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» у Facebook.

Саме військовослужбовці цієї бригади знищили дві вантажівки бойовиків. У соцмережі, коментуючи це відео, вони жартома зазначили, що до таких наслідків призводить порушення правил дорожнього руху.

На відео видно, як військові ціляться у вантажівку бойовиків, яка згодом починає палати.

Тим часом у генеральному штабі ЗСУ написали, що сьогодні бойовики вчергове обстріляли околиці населеного пункту Хутір Вільний. Застосувавши міномети калібру 82 мм та автоматичні станкові гранатомети, російські окупанти наразили на небезпеку місцевих жителів, які проживають поблизу лінії зіткнення. Так, один із зарядів вибухнув на подвір’ї місцевої мешканки. Уламки від гранати пошкодили вікна та покрівлю будинку, ніхто не постраждав. Українські військові відкрили вогонь у відповідь, оскільки обстріли окупантів несли пряму загрозу життю та здоров’ю мирних мешканців.

Як повідомлялося, на Донбасі знімальну групу телеканалу «Україна» вдень 7 квітня намагалися знищити російські бойовики, скинувши на автомобіль журналістів снаряд із безпілотника.