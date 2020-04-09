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Украинские военные показали, как уничтожили грузовики боевиков. Фото: ООС

Нарушали ПДД: украинские военные показали, как уничтожили грузовики боевиков (ВИДЕО)

9 апр 2020, 17:21
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Война на Донбассе продолжается, ежедневно боевики так называемых ЛДНР обстреливают украинские позиции, но и бойцы Вооруженных сил Украины дают на это ответ.

Украинские военные опубликовали видео с уничтожением техники российских вооруженных формирований на Донбассе. Ролик опубликован на странице 10-й горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» в Facebook.

Именно военнослужащие этой бригады уничтожили два грузовика боевиков. В соцсети, комментируя это видео, они в шутку отметили, что к таким последствиям приводит нарушение правил дорожного движения.

На видео видно, как военные целятся в грузовик боевиков, который со временем начинает полыхать.

Про виконання вимог ПДР та наслідки за їх порушення ���

Опубліковано 10 Гірсько- Штурмова БригадаСереда, 8 квітня 2020 р.

Тем временем в Генеральном штабе ВСУ написали, что сегодня боевики в очередной раз обстреляли окрестности населенного пункта Хутор Вольный. Применив минометы калибра 82 мм и автоматические станковые гранатометы, российские оккупанты подвергли опасности местных жителей, проживающих вблизи линии соприкосновения. Так, один из зарядов взорвался во дворе местной жительницы. Обломки от гранаты повредили окна и кровлю дома, никто не пострадал. Украинские военные открыли огонь в ответ, поскольку обстрелы оккупантов несли прямую угрозу жизни и здоровью мирных жителей.

Как сообщалось, в Донбассе съемочную группу телеканала «Украина» днем 7 апреля пытались уничтожить российские боевики, сбросив на автомобиль журналистов снаряд с беспилотника.


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