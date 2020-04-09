Возникли в голове Путина: Песков открестился от речей президента РФ о печенегах

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Владимир Путин самостоятельно внес в свою вчерашнюю речь, уже обросшую мемами, упоминание о печенегах. Что стало источником для этой фразы, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков внятно объяснить не смог.

Комментируя ситуацию с коронавирусом в России, Путин заявил, что страна «победит эту заразу», как справилась с печенегами и половцами.

Это инициатива самого президента. То есть, слова, сказанные президентом, именно он добавил в свое выступление. Не могу сказать, что стало источником для этой фразы, — прокомментировал ситуацию Песков, пишет ТАСС.

На вопрос, являются ли фразы о победе над печенегами и половцами без упоминания Киевской Руси завуалированными территориальными претензиями Путина, Песков признал, что территория Украины исторически была Киевской Русью. При этом он заявил о какой-то «нашей истории», вероятно, подразумевая традиционную российскую пропаганду о «братских народах».

Киевскую Русь вы же никуда не денете, вы же ее из нашей истории не вычеркнете, — утверждает спикер Кремля.

Напомним, Путин в очередной раз посягнул на историю Украины, приписав борьбу Киевской Руси с тюркскими захватчиками в период с X по середину XIII века несуществующей тогда России. Московское княжество, на основании которого возникло российское государство, появилось лишь во второй половине XIII века.