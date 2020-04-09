Виникли у голові Путіна: Пєсков відхрестився від заяв президента РФ про печенігів

https://racurs.ua/ua/n136504-vynykly-u-golovi-putina-pieskov-vidhrestyvsya-vid-zayav-prezydenta-rf-pro-pechenigiv.html

Ракурс

Володимир Путін самостійно вніс у свою вчорашню промову, яка вже обросла мемами, згадку про печенігів. Що стало джерелом для цієї фрази, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков чітко пояснити не зміг.

Коментуючи ситуацію з коронавірусом у Росії, Путін заявив, що країна «переможе цю заразу», як упоралася з печенігами і половцями.

Це ініціатива самого президента. Тобто, слова, сказані президентом, саме він додав до свого виступу. Не можу сказати, що стало джерелом для цієї фрази, — прокоментував ситуацію Пєсков, пише ТАСС.

На питання, чи є фрази про перемогу над печенігами і половцями без згадки про Київську Русь завуальованими територіальними посяганнями Путіна, Пєсков визнав, що територія України історично була Київською Руссю. При цьому він заявив про якусь «нашу історію», ймовірно, маючи на увазі традиційну російську пропаганду про «братні народи».

Київську Русь ви ж нікуди не подінете, ви ж її з нашої історії не викреслите, — стверджує спікер Кремля.

Нагадаємо, що Путін вкотре зазіхнув на історію України, приписавши боротьбу Київської Русі з тюркськими загарбниками у період із X по середину XIII століття неіснуючій тоді Росії. Московське князівство, на основі якого виникла російська держава, з’явилося лише в другій половині XIII століття.