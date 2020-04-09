ВСП разрешила арест судьи из Львовщины. Фото: dyvys.info

https://racurs.ua/n136507-vsp-razreshil-arest-podozrevaemogo-v-korrupcii-sudi-iz-lvovskoy-oblasti.html

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Высший совет правосудия 9 апреля разрешил арестовать судью Турковского районного суда Львовской области Луки Криля.

Таким образом ВСП согласовал представление руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Еще 21 ноября ВСП по ходатайству САП временно отстранила судью Криля от осуществления правосудия по подозрению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщается на сайте Высшего совета правосудия.

Как пишет «Слово и дело», следователи считают, что судья требовал от гражданина взятку за содействие в не привлечении его к административной ответственности. В прокуратуре утверждают, что этого человека уже обвиняют по похожему делу. В декабре 2018 года судью разоблачили на получении 1 тыс. евро неправомерной выгоды. Недавно это дело направили в суд.

В САП сообщили, что подозреваемого судью 24 января разоблачили на получении неправомерной выгоды сразу после получения им второй части оговоренных денежных средств.

Напомним, сегодня на заседании Высшего совета правосудия утвердили отставку двух судей Верховного суда.