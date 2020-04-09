Засідання в Офісі президента. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n136509-u-zelenskogo-obicyaut-dvi-programy-pidtrymky-biznesu-na-karantyni.html

Ракурс

Підтримка бізнесу в умовах коронавірусного карантину є однією із найважливіших задач держави, адже від цього значною мірою залежить успішний запуск економіки після пом’якшення обмежень. Кабінет міністрів спільно з Національним банком України зайнятий розробкою двох програм швидкого кредитування малого і середнього бізнесу в Україні. Перші напрацювання були представлені президенту України Володимиру Зеленському під час сьогоднішньої наради.

Зеленський заявив, що малий і середній бізнес не має достатньої фінансової подушки, щоб успішно пережити карантин, тому йому необхідна підтримка у вигляді швидкого кредитування, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що найпростіше для даних цілей переформатувати державну кредитну програму «5−7−9». Дану програму можна спростити і направити на рефінансування існуючих кредитів.

Друга програма створюється з нуля і її розробка перебуває на фінальній стадії.

На думку уряду, дані програми передбачатимуть збереження бізнесменами фонду заробітної плати та кількості робочих місць. Це запобігатиме зростанню безробіття і дозволить швидко запустити економіку після завершення карантину.

Шмигаль заявив, що програми будуть відразу запущені після їхньої фіналізації. Крім того, уряд розробляє програми для нових підприємців і середнього бізнесу.

Як раніше писав «Ракурс», у парламенті розробили антикризові заходи, спрямовані на підтримку українського бізнесу в умовах кризи, спровокованої поширенням коронавірусу.