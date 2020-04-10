Зеленский поручил разобраться с Николаевщиной из-за отсутствия больных

https://racurs.ua/n136549-my-ne-znaem-skolko-bolnyh-covid-19-tam-mojet-byt-zelenskiy-poruchil-razobratsya-s-nikolaevschinoy.html

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Коронавирус в Николаевской области могли просто проглядеть, поскольку в регионе проводят недостаточно проверок на COVID-19.

Президент Владимир Зеленский сегодня во время совещания по противодействию коронавирусу поручил членам правительства и местным властям разобраться с ситуацией в регионе, где не зафиксировано ни одного случая заболевания.

На Николаевщине проводят очень мало тестирований, к тому же есть вопросы к качеству средств, с помощью которых делают анализы. Мы не знаем, сколько людей там могут быть больными, поэтому не можем оценить риски распространения болезни. Немедленно, без задержек нужно разобраться с этим, — подчеркнул глава государства.

Кроме того, Зеленский поручил ускорить поставку средств защиты в неопорные медучреждения по всей стране

Мы в прямом смысле в этом вопросе боремся за жизнь врачей, — подытожил президент.

Напомним, по состоянию на утро 10 апреля, в Украине официально диагностировали 2 тыс. 203 случая заболевания коронавирусом, из них 311 — за последние сутки. Вирус унес жизни 69 украинцев. При этом в Николаевской области не зафиксировали ни одного инфицированного.

Сегодня главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что аптекам разрешили продавать экспресс-тесты для выявления антител коронавирусной болезни.