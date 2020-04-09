Александр Сенкевич, фото: «Компромат»

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Мэр Николаева Александр Сенкевич объяснил, почему Николаевская область до сих пор остается единственным регионом, где не обнаружили случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19.

По его словам, причина этого может заключаться в том, что николаевцы, как показывает исследование Международного республиканского института, сравнительно редко бывают за границей, поэтому мало кто из них мог инфицироваться коронавирусом или контактировать с больными носителями. Об этом Сенкевич заявил в интервью «Радио Свобода».

У нас было проведено 69 ПЦР-исследований из 71 больного, из которых ожидаем на пять результатов. Все результаты отрицательные, — сообщил Сенкевич.

Он также отметил, что один из николаевцев с «плохими симптомами» попал в Александровскую больницу в Киеве, где его пролечили. Сейчас этот человек уже здоров.

Это может говорить о том, что николаевцы поняли важность мероприятий, которые внедряет власть и правительство, начали прислушиваться, — отметил мэр Николаева.

Сенкевич добавил, что сейчас в городе смертность обычная — от 10 до 16 человек в день. Количество больных пневмонией вдвое меньше, чем в прошлом году в это же время. Также уменьшилось количество больных ОРВИ. Он связывает это с тем, что люди находятся на карантине.

В Харькове есть всего один официально заболевший и там никто не спрашивает о феномене, хотя Харьков, видимо, в четыре раза больше, чем Николаев, — отмечает Сенкевич.

Стоит добавить, что ситуация с официальным отсутствием коронавируса в Николаеве стала поводом для многочисленных шуток в соцсетях.

Напомним, в Министерстве здравоохранения несколько дней назад заявили, что детально рассмотрят «феномен Николаевской области».