Ракурсhttps://racurs.ua/
Александр Сенкевич, фото: «Компромат»
Отсутствие туризма спасло николаевцев от коронавируса, похвастался мэрhttps://racurs.ua/n136472-otsutstvie-turizma-spaslo-nikolaevcev-ot-koronavirusa-pohvastalsya-mer.htmlРакурс
Мэр Николаева Александр Сенкевич объяснил, почему Николаевская область до сих пор остается единственным регионом, где не обнаружили случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19.
По его словам, причина этого может заключаться в том, что николаевцы, как показывает исследование Международного республиканского института, сравнительно редко бывают за границей, поэтому мало кто из них мог инфицироваться коронавирусом или контактировать с больными носителями. Об этом Сенкевич заявил в интервью «Радио Свобода».
У нас было проведено 69 ПЦР-исследований из 71 больного, из которых ожидаем на пять результатов. Все результаты отрицательные, — сообщил Сенкевич.
Он также отметил, что один из николаевцев с «плохими симптомами» попал в Александровскую больницу в Киеве, где его пролечили. Сейчас этот человек уже здоров.
Это может говорить о том, что николаевцы поняли важность мероприятий, которые внедряет власть и правительство, начали прислушиваться, — отметил мэр Николаева.
Сенкевич добавил, что сейчас в городе смертность обычная — от 10 до 16 человек в день. Количество больных пневмонией вдвое меньше, чем в прошлом году в это же время. Также уменьшилось количество больных ОРВИ. Он связывает это с тем, что люди находятся на карантине.
В Харькове есть всего один официально заболевший и там никто не спрашивает о феномене, хотя Харьков, видимо, в четыре раза больше, чем Николаев, — отмечает Сенкевич.
Стоит добавить, что ситуация с официальным отсутствием коронавируса в Николаеве стала поводом для многочисленных шуток в соцсетях.
Напомним, в Министерстве здравоохранения несколько дней назад заявили, что детально рассмотрят «феномен Николаевской области».
Коронавирус SARS-CoV-2: загадочный нарушитель законов эпидемиологии
«На танках через Атлантику!»: низкопробная фантастика про попаданцев позволяет точно предсказать, куда империя нанесет очередной удар
«На танках через Атлантику!»: низкопробная фантастика про попаданцев позволяет точно предсказать, куда империя нанесет очередной удар
Загрузка...