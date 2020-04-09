Олександр Сенкевич, фото: «Компромат»

https://racurs.ua/ua/n136472-vidsutnist-turyzmu-vryatuvala-mykolayivciv-vid-koronavirusu-pohvalyvsya-mer.html

Ракурс

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич пояснив, чому Миколаївська область досі залишається єдиним регіоном, де не виявили випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19.

За його словами, причина цього може полягати в тому, що миколаївці, як свідчить дослідження Міжнародного республіканського інституту, порівняно рідко бувають за кордоном, тому мало хто з них міг інфікуватися коронавірусом чи контактувати з хворими носіями. Про це Сенкевич заявив в інтерв’ю «Радіо Свобода».

У нас було проведено 69 ПЛР-досліджень із 71 хворого, з яких очікуємо на п’ять результатів. Всі результати негативні, — повідомив Сенкевич.

Він також зазначив, що один із миколаївців із «поганими симптомами» потрапив до Олександрівської лікарні в Києві, де його пролікували. Наразі цей чоловік вже здоровий.

Це може говорити про те, що миколаївці зрозуміли важливість заходів, які впроваджує влада і уряд, почали дослухатися, — зазначив мер Миколаєва.

Сенкевич додав, що наразі в місті смертність звичайна — від 10 до 16 людей у день. Кількість хворих на пневмонію вдвічі менша, ніж торік в цей же час. Також зменшилася кількість хворих на ГРВІ. Він пов’язує це з тим, що люди перебувають на карантині.

У Харкові є всього один офіційно захворілий і там ніхто не питає про феномен, хоча Харків, мабуть, в чотири рази більший, ніж Миколаїв, — наголошує Сенкевич.

Варто додати, що ситуація із офіційною відсутністю коронавірусу у Миколаєві стала приводом численних жартів у соцмережах.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я кілька днів тому заявили, що детально розглянуть «феномен Миколаївської області».