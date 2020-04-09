Пенсії проіндексують у травні. Фото: 112 Україна

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В Україні 1 травня цього року проіндексують пенсії за віком та інші соціальні виплати.

Це передбачено в постанові Кабінету міністрів № 251 «Деякі питання підвищення пенсійних виплат та надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році», яка була прийнята 1 квітня та регулює питання проведення індексації пенсій у 2020 році. Про це 9 квітня повідомила прес-служба Пенсійного фонду України.

Зазначається, що перерахунок пенсій проводитиметься із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, у розмірі 1,11. Доплату до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, буде встановлено в тому випадку, коли розмір підвищення в результаті перерахунку пенсії буде менше 100 грн.

У ПФУ додали, що виплачуватимуть перераховані пенсії будуть у встановленому порядку — або через банки, або ж її доставлятимуть листоноші «Укрпошти».

Нагадаємо, після введення в Україні карантину, Кабінет міністрів прийняв рішення доплатити в квітні по 1 тис. грн пенсіонерам, які отримують менше 5 тис. грн пенсії. Таких в Україні близько 10 млн. У Пенсійному фонді повідомили, що гроші будуть нараховані після того, як будуть прийняті відповідні поправки до держбюджету і уряд виділить кошти.