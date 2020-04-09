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Пенсии проиндексируют в мае. Фото: 112 Украина

Пенсии в Украине проиндексируют с 1 мая — Пенсионный фонд

9 апр 2020, 12:11
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В Украине 1 мая этого года проиндексируют пенсии по возрасту и другие социальные выплаты.

Это предусмотрено в постановлении Кабинета министров № 251 «Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и оказание социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году», которое была принято 1 апреля и регулирует вопросы проведения индексации пенсий в 2020 году. Об этом 9 апреля сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Отмечается, что перерасчет пенсий будет производиться с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии, в размере 1,11. Доплату к пенсии в сумме, недостающей до указанного размера, будет установлено в том случае, когда размер повышения в результате перерасчета пенсии будет меньше 100 грн.

В ПФУ добавили, что выплачивать перечисленные пенсии будут в установленном порядке — или через банки, или же ее будут доставлять почтальоны «Укрпочты».

Напомним, после введения в Украине карантина, Кабинет министров принял решение доплатить в апреле по 1 тыс. грн пенсионерам, которые получают менее 5 тыс. грн пенсии. Таких в Украине около 10 млн. В Пенсионном фонде сообщили, что деньги будут начислены после того, как будут приняты соответствующие поправки в госбюджет и правительство выделит средства.

Источник: Ракурс


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