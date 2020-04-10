Подозрение Чорновол: экс-нардеп рассказала, зачем подожгла офис Партии регионов в 2014 году

https://racurs.ua/n136550-chornovol-rasskazala-zachem-podojgla-ofis-partii-regionov-v-2014-godu-video.html

Ракурс

Татьяна Чорновол, которой 10 апреля следователи Государственного бюро расследований вручили подозрение в поджоге столичного офиса Партии регионов, рассказала, зачем она так поступила 18 февраля 2014 года.

Поджигала ли я офис Партии регионов? Да, я его поджигала. Вопрос — почему я это сделала? Я считала это тактическим шагом, потому что на тот момент поступила информация об убитых активистах Майдана в Мариинском парке, возле Дома офицеров. Мне звонили и сообщали, что там неизвестно что происходит. Мы с мужем пытались туда прорваться., но ту часть уже отрезали сотрудники «Беркута». Тогда мне пришла эта идея, что надо отвлечь внимание карателей. Понятно, что такой шаг как поджог офиса… отвлек их внимание. Мы это сделали… Я считаю, что тогда спасла много жизней, — заявила Чорновол.

По ее словам, после поджога офиса ПР власть забрала титушек из Мариинского парка и отправила их к памятнику Филиппу Орлику. Кроме этого, дело против себя Черновол считает политическими репрессиями.

На видео после 6 мин:

Это дело за Майдан. Против меня как против активистки Майдана… Причастна ли я к убийствам? Нет, на моих руках нет крови. На самом деле даже мой автомат ни разу не выстрелил, — сказала экс-депутат.

Также во время общения с журналистами после обысков ГБР Чорновол заверила, что в феврале 2014 года со сцены Майдана призывала участников Революции достоинства не убивать оппонентов, поскольку «лучше быть мучеником, чем палачом».

Экс-нардеп заявила, что сейчас власть пытается «изменить историю Майдана» в угоду России.

Напомним, подозрение Татьяне Черновол, бывшему нардепу, было сегодня объявлено следователями Государственного бюро расследований. ГБР инкриминирует Чорновол поджог и умышленное убийство человека. Дело касается поджога офиса «Партии регионов» в феврале 2014 года — в период расстрелов Небесной сотни на Майдане. Тогда во время пожара погиб 66-летний сотрудник офиса «Партии регионов» Владимир Захаров, который отравился угарным газом.