Всеукраинская школа-онлайн: учительница, «переселившая» белых медведей в Антарктиду, объяснила свою ошибку, фото — Comandir

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«Всеукраинская школа онлайн» работает только пять дней, но учителя успели допустить несколько ляпов — элементарных ошибок, которые заметили ученики. Больше всего обсуждают историю с «переселением» белых медведей из Арктики в Антарктику.

Учительница онлайн-школы Юлия Набок-Бабенко, которая рассказала школьникам о письме «белого медведя из Антарктического полуострова», объяснила свою ошибку тем, что «медведи и писать не умеют».

Письмо от имени Мышка Антарктического я писала сама, — рассказала педагог «КП в Украине».

Учительница объяснила, что перед тем как готовить урок, проверяла информацию: и об Антарктическом полуострове, и о белых медведях.

Белые медведи и в Facebook не сидят. Если люди посмотрят урок уже ради этого — я буду счастлива, — сказала она.

Учитель сообщила, что в онлайн-школе нет ни корректоров, ни редакторов, поэтому педагоги впервые видят свои уроки вместе со школьниками.

Кроме истории с письмом белого медведя, ошибка случилась и у учительницы истории. Она перепутала российских императоров Николая Первого и Николая Второго. Преподаватель географии показала на карте Индийский океан, рассказывая об островах Австралийского союза в Тихом и Атлантическом океанах.

Курьезы на этой неделе случались и в российских школах. В Калуге пятиклассникам во время урока православной культуры в программе Zoom показали… порно. Об этой истории в Facebook рассказала мама одного из школьников.

В лицее намекнули, что программу сломали, а руководитель министерства цифрового развития региона пояснил, что Zoom не является самым безопасным решением для онлайн-уроков.