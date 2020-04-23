В Южной Корее коронавирус обнаружили у излечившихся пациентов с антителами. Фото: Ведомости

https://racurs.ua/n137138-v-ujnoy-koree-koronavirus-obnarujili-u-izlechivshihsya-pacientov-s-antitelami.html

Ракурс

В Южной Корее медики обнаружили коронавирус у пациентов, которые ранее излечились от COVID-19 и выработали иммунитет. Результат повторных тестов на коронавирус у некоторых излечившихся пациентов оказался положительным.

Об этом сообщила директор Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний доктор Юн Юн-Кьонг, пишет CNN.

Юн-Кьонг предположила, что у некоторых пациентов вирус может оставаться в организме в течение различного периода времени. Коронавирус может быть не полностью удаленным из организма даже после образования нейтрализующих антител. В настоящее время медики проводят дополнительные исследования.

Анализ образцов излечившихся пациентов показал, что все они сформировали нейтрализующие антитела, но почти у половины из них вирусный генетический материал все еще присутствует в организме.

Юн-Кьонг предположила, что эти пациенты, вероятнее всего, не заразны.

Были проведены повторные тесты у 25 излечившихся пациентов, которые показали, что у всех в организме выработались антитела против коронавируса. Однако у 12 из этих пациентов результат тестов на коронавирус оказался положительным.

Самое главное, предыдущие тесты на коронавирус у этих 12 пациентов дали отрицательный результат.

Как ранее писал «Ракурс», Всемирная организация здравоохранения занимается расследованием случаев повторного заражения коронавирусом. Есть мнение, что пациенты не повторно заразились коронавирусом, а могли заболеть из-за реактивации COVID-19, который продолжал жить в их организме.