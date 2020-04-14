ВОЗ расследует случаи повторного заражения коронавирусом

Коронавирус. Фото: Status Quo

https://racurs.ua/n136743-voz-rassleduet-sluchai-povtornogo-zarajeniya-koronavirusom.html

Ракурс

Всемирная организация здравоохранения занимается расследованием случаев повторного заражения коронавирусом, о которых в пятницу во время брифинга сообщил гендиректор южнокорейского Центра по контролю и профилактике заболеваний Чон Юн Кен.

В ВОЗ заявили, что необходимо удостовериться, что сбор образцов для проведения тестов осуществлялся с соблюдением всех правил, сообщает Reuters.

Как известно, пациент может быть выписан из больницы после двух последовательных отрицательных тестов, сделанных с интервалом в 24 часа.

В ВОЗ заявили, что зафиксированы случаи, когда некоторые пациенты имеют ПЦР-положительную реакцию после клинического выздоровления. Для объяснения данных случаев необходим систематический сбор образцов у выздоровевших пациентов, чтобы лучше понять, как долго коронавирус может продолжать жить в организме.

Есть мнение, что пациенты не повторно заразились коронавирусом, а могли заболеть из-за реактивации COVID-19, который продолжал жить в их организме.

Как ранее писал «Ракурс», в Южной Корее у пациентов, которые считались полностью излечившимися от коронавируса, повторный тест показал положительный результат.