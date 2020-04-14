Пандемия COVID-19

https://racurs.ua/n136739-pandemiya-koronavirusa-uchenye-nazvali-procent-bessimptomnyh-perenoschikov-sars-cov-2.html

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Новый коронавирус SARS-CoV-2 могут без симптомов переносить от 50 до 70 процентов инфицированных.

В состоянии полного отсутствия симптомов носитель может находиться до четырех недель. При этом человек, ничего не подозревая, продолжает вести обычную жизнь и таким образом распространять вирус. Такое заявление сделал специалист по инфекционным заболеваниям Лион ное Нам из Сингапура, сообщает издание The Straits Times.

По словам медика, со временем может выработаться иммунитет к вирусу. Заявляет, что для этого не обязательно развитие коронавирусной инфекции COVID-19, возбудителем которого является коронавирус.

Исполнительный директор сингапурского Национального центра инфекционных заболеваний Лео и Синь заявил, что именно бессимптомные переносчики являются ключевой проблемой в борьбе с пандемией. Таким образом медикам становится все сложнее отследить и предотвратить распространение инфекции.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения заявила, что в настоящее время в мире разрабатываются 70 вакцин от коронавируса и уже есть три лидера, которые демонстрируют наибольший прогресс в этом вопросе.