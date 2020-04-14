Соцопрос показал, чего боятся украинцы. Фото:

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Граждане Украины во время коронавируса больше всего волнуются за здоровья близких — 36% опрошенных. Еще у 29% респондентов вызывают опасения рост цен на продукты. Собственные финансовые трудности беспокоят 26% украинцев. Об этом свидетельствуют результате опроса, проведенного КМИС.

Соцопрос показал, что для 20% сложно купить средства индивидуальной защиты: маску, перчатки, жидкость для дезинфекции. Такой же процент респондентов опасаются, что не смогут получить медицинскую помощь в случае необходимости. Еще 135 украинцев сами боятся заболеть, еще 13% постоянно переживают из-за неопределенности ситуации.

Сложно сидеть дома и не выходить на улицу для 12% опрошенных, а 11% надо поехать в другой населенный пункт, но транспорт не ходит. Кроме того, 10% жалуются на то, что из-за отсутствия транспортного сообщения не могут доехать на работу. Также 5% волнуются из-за того, что их отправили в неоплачиваемый отпуск и то, что им грозит потеря работы. Еще 5% заявили, что им стало сложно вести свою предпринимательскую деятельность, а у 4% возникли сложности с покупкой продуктов питания и необходимых в быту вещей.

Тех респондентов, кто имеет работу, и является наемным работником, больше всего волнует: невыплата зарплаты — 4%; предложили уйти в неоплачиваемый отпуск — 17%; предложили уволиться по сокращению — 2%; предложили согласиться на снижение зарплаты — 6%; в 74% занятых одной из этих проблем пока не возникало.

Еще 54% респондентов больше опасаются экономических последствий от введения карантинных ограничений, чем эпидемия коронавируса, а 26% заявили, что больше опасаются эпидемии коронавирус в Украине. Еще 13% не боятся ни первого, ни второго, считая, что ситуация нормализуется в течение двух месяцев.

Напомним, в ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса, а также скорость распространения COVID-19 в мире, еще не достигла своего пика.